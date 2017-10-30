В Одессе умер народный артист Украины Игорь Равицкий

29 октября перестало биться сердце народного артиста Украины, художественного руководителя Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько Игоря Николаевича Равицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

4 ноября театральному режиссёру исполнился бы 71 год. Более пятидесяти лет Игорь Равицкий отдал служению театру, 30 из которых — Одесскому академическому украинскому музыкально-драматическому театру имени В. Василько.

Одесский городской голова и Одесский городской совет выразили глубокие соболезнования семье Игоря Николаевича — народной артистке Украины Ольге Равицкой, сыновьям Роману и Антону, родным, близким и коллегам.

Светлая память об Игоре Равицком навсегда останется в сердцах одесситов.

Прощание с Игорем Равицким пройдёт 31 октября с 11:00 в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени В. Василько (ул. Пастера, 15).

Для справки. Игорь Николаевич Равицкий начал трудовую деятельность в 1969 году в Сумском театре имени М.Щепкина, где работал режиссёром. В 1984 г. был приглашён в качестве режиссёра на постановку в Одесском украинском театре спектакля «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема. В 1988 году он стал художественным руководителем этого театра, на сцене которого Игорь Равицкий поставил более 30 разножанровых спектаклей по произведениям классиков и современных авторов. Сейчас они составляют золотой фонд театра. Большой успех имели и представления Игоря Равицкого, поставленные в других театрах Украины, а также и за рубежом — в Канаде, Румынии. Кроме того, Игорь Николаевич был инициатором многочисленных творческих и культурно-просветительских акций, работал с молодёжью, охотно делился профессиональным опытом.

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