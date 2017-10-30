В Одессе сборная Украины победила шведов в матче чемпионата Европы по регби

На одесском стадионе «Спартак» матч чемпионата Европы по регби-15 между сборными Украины и Швеции завершился победой украинцев.

Об этом 30 октября сообщает сайт «Одесса».

«Игра была бескомпромиссная. Сборная Украины с самого начала взяла инициативу в свои руки и не дала возможности соперникам перехватить её до самого конца. Так, первый тайм закончился со счетом 15:8 в пользу украинской команды, а во втором тайме наши земляки увеличили отрыв до 21-го очка», — говорится в сообщении.

Таким образом, сборная Украины успешно провела стартовый поединок чемпионата Европы — 2017/18, выиграв у шведов со счётом 29:8.

Второй поединок наша сборная проведёт 4 ноября на выезде с командой Литвы.

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