Мировые новостиОдесские новости 30.10.2017 13:13
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В Одессе сборная Украины победила шведов в матче чемпионата Европы по регби

На одесском стадионе «Спартак» матч чемпионата Европы по регби-15 между сборными Украины и Швеции завершился победой украинцев.

Об этом 30 октября сообщает сайт «Одесса».

«Игра была бескомпромиссная. Сборная Украины с самого начала взяла инициативу в свои руки и не дала возможности соперникам перехватить её до самого конца. Так, первый тайм закончился со счетом 15:8 в пользу украинской команды, а во втором тайме наши земляки увеличили отрыв до 21-го очка», — говорится в сообщении.
Таким образом, сборная Украины успешно провела стартовый поединок чемпионата Европы — 2017/18, выиграв у шведов со счётом 29:8.
Второй поединок наша сборная проведёт 4 ноября на выезде с командой Литвы.

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