Мировые новости 30.10.2017 15:02
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Оскароносный актёр сделал заявление о своей нетрадиционной ориентации

После многих лет слухов американский оскароносный актёр Кевин Спейси признал, что имел отношения и с женщинами, и с мужчинами, но в конце концов избрал для себя путь гея.

Об этом сообщает ВВС Украина.

58-летний Кевин Спейси, который выиграл «Оскара» за фильмы «Обычные подозреваемые» и «Красота по-американски», сделал свои заявления в воскресенье в Twitter.

«В своей жизни я любил мужчин и имел с ними романтические встречи, и теперь я решил жить жизнью гея», — написал Спейси.

Актёр признал это после того, как другой актёр — Энтони Рэпп — обвинил его в домогательствах, когда ему было 14 лет.

Тогда Спейси пригласил его к себе домой на вечеринку и выпив спиртного, хотел соблазнить, но мальчику удалось вырваться и убежать.

«Я честно не помню этой встречи, она должна была бы произойти более 30 лет назад. Но если я действительно так себя вёл, как он говорит, я должен перед ним искренне извиниться за такое глубоко неприемлемое пьяное поведение», — написал в ответ Спейси.

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