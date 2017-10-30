Очередная иномарка не прошла контроль одесских пограничников

Сотрудники пограничного ведомства в Одесской области, в пункте пропуска «Алексеевка», что на границе с Молдовой, обнаружили автомобиль с поддельным номером кузова.

Об этом сообщила Госпогранслужба 29 октября.

«Пограничники Подольского отряда во время проверки автомобиля «Opel» 2002 года выпуска обнаружили несоответствие идентификационного номера кузова с отмеченным в регистрационном документе. Транспортным средством молдовской регистрации гражданин Молдовы следовал в нашу страну», — говорится в сообщении.

На водителя составлены протоколы об административном правонарушении по статье 121-1 КУпАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не отвечают записям в регистрационных документах).

В известность поставлены представители Нацполиции.

Комментарии

комментарий