Одесские новости 30.10.2017 09:02
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Очередная иномарка не прошла контроль одесских пограничников

Сотрудники пограничного ведомства в Одесской области, в пункте пропуска «Алексеевка», что на границе с Молдовой, обнаружили автомобиль с поддельным номером кузова.

Об этом сообщила Госпогранслужба 29 октября.

«Пограничники Подольского отряда во время проверки автомобиля «Opel» 2002 года выпуска обнаружили несоответствие идентификационного номера кузова с отмеченным в регистрационном документе. Транспортным средством молдовской регистрации гражданин Молдовы следовал в нашу страну», — говорится в сообщении.

На водителя составлены протоколы об административном правонарушении по статье 121-1 КУпАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не отвечают записям в регистрационных документах).

В известность поставлены представители Нацполиции.

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