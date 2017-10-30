На прошлой неделе в Одессе родились 211 новорожденных, в том числе одна двойня.
Об этом информирует департамент здравоохранения Одесского горсовета.
За минувшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появилось на свет на 13 детей больше, чем на предыдущей неделе.
Новорожденные мальчики одержали количественное преимущество над девочками с незначительным перевесом — на свет появились 107 маленьких одесситов и 104 юных одесситки.
Лидерство по числу родившихся детей на минувшей неделе принадлежит городскому роддому № 1, где увидели свет 54 младенца.