Кто в Одессе 31 октября останется без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 31 октября в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утверждённому графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Троицкая, 2-6, 3-7;

ул. Канатная, 32-40, 37-41;

ул. Маразлиевская, 44-48;

ул. Еврейская, 1;

ул. Проселочная, 1-19;

ул. Самолетная, 41;

ул. Транспортная, 2-16, 1-19;

ул. Пугачева, 2-34, 3-27;

пер. Пугачева;

ул. Ольгиевская, 7-15, 6-10;

ул. Пастера, 14-20, 9-11.

09:00-17:00

Северный РЭС

Пос. Сахарный:

ул. Химическая, 1-17, 10-150, 114-180, 216;

ул. Деревообделочная, 41-45, 66-68;

2-й, 3-й Стекольные пер.;

1-й Химический пер.;

ул. Стекольная;

ул. Бугаевская;

ул. Инструментальная;

ул. Пестеля;

ул. Радиальная;

3-й Химический пер., 16-35, 35 а.

09.00-15.00

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