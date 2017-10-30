Одесские новости 30.10.2017 16:28
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Кто в Одессе 31 октября останется без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 31 октября в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утверждённому графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Троицкая, 2-6, 3-7;
ул. Канатная, 32-40, 37-41;
ул. Маразлиевская, 44-48;
ул. Еврейская, 1;
ул. Проселочная, 1-19;
ул. Самолетная, 41;
ул. Транспортная, 2-16, 1-19;
ул. Пугачева, 2-34, 3-27;
пер. Пугачева;
ул. Ольгиевская, 7-15, 6-10;
ул. Пастера, 14-20, 9-11.
09:00-17:00

Северный РЭС

Пос. Сахарный:
ул. Химическая, 1-17, 10-150, 114-180, 216;
ул. Деревообделочная, 41-45, 66-68;
2-й, 3-й Стекольные пер.;
1-й Химический пер.;
ул. Стекольная;
ул. Бугаевская;
ул. Инструментальная;
ул. Пестеля;
ул. Радиальная;
3-й Химический пер., 16-35, 35 а.
09.00-15.00

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