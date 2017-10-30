«Черноморец» и «Мариуполь» сыграли вничью

30 октября матчем в Одессе между «Черноморцем» и ФК «Мариуполь» завершился 14-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.
Хозяева стадиона «Черноморец» разошлись миром в понедельник с приазовцами — 0:0, сообщает Укринформ.
Результаты других матчей:
«Шахтёр» (Донецк) — «Сталь» (Каменское) — 1:1
голы: Феррейра (14-я минута) — Неманья Обрадович (66);
«Зирка» (Кропивницкий) — «Ворскла» (Полтава) — 1:0
гол: Алексей Чичиков (19);
«Верес» (Ривне) — «Олимпик» (Донецк) — 1:1
голы: Михаил Сергийчук (10, с пенальти) — Моха (53)
«Заря» (Луганск) — «Александрия» — 2:2
голы: Иури (12), Артем Громов (34) — Сергей Старенький (53), Валерий Бондаренко (70);
«Карпаты» (Львов) — «Динамо» (Киев) — 1:1
голы: Сергей Мякушко (55) — Домагой Вида (12).
Турнирное положение после 14 туров таково: «Шахтёр» — 33 очка, «Динамо» — 26 (13), «Олимпик» — 24, «Ворскла» — 21 «Верес» — 20, «Заря» — 18, «Мариуполь» — 17 (13), «Зирка» — 13, «Карпаты» — 13, «Александрия» — 11, «Черноморец» — 11, «Сталь» — 10.