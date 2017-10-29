Мировые новости 29.10.2017 16:39
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В Южной Корее показали дизайн олимпийских билетов

Оргкомитет зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее представил дизайн билетов.

Как сообщает «Рёнхап», на билеты нанесены голограмма, штрих-код и имя покупателя.

По словам организаторов, впервые в истории Олимпийских игр будут доступны мобильные билеты.

Оффлайн-продажа стартует в ноябре. Владельцы билетов будут иметь доступ к разным льготам, в том числе к проезду в маршрутных шаттл-автобусах, курсирующих между стадионами во время Олимпиады.

Как сообщала Одесса News, 24 октября в Греции, в Древней Олимпии, состоялась церемония зажжения огня XXIII зимних Олимпийских игр, которые с 9 по 25 февраля 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан.

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