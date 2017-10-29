Одесские новости 29.10.2017 13:03
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В одесском детдоме погиб воспитанник

Трагический случай произошёл 28 октября в одесском детском доме «Жемчужинка».

Как сообщил на своей странице в Facebook советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк, погиб 14-летний воспитанник 2003 года рождения. Его тело без признаков жизни обнаружили в трансформаторной подстанции на территории детского дома.

«Чтобы добраться до него спасателям, пришлось отключать подстанцию от напряжения и электросети. К сожалению, как оказалось, парень погиб от поражения электрическим током высокого напряжения. По факту гибели подростка открыто уголовное производство, ведётся досудебное расследование всех обстоятельств несчастья. Следствие ведет Киевский отдел полиции, и выясняется, каким образом он туда попал… Вопросы к администрации Одессаоблэнерго» — написал Форостяк.

Как оказалось, паренёк попал в трансформаторную будку без препятствий, ибо она была открыта, с целью спасти котёнка, который туда залез и жалобно мяукал.

«Подстанция принадлежит структурному подразделению частного ПАТ Облэнерго и которое формально отвечает за эксплуатацию этого объект», — написал советник.

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