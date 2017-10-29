В Одессе обсудили польско-украинское сотрудничество

Улучшение инвестиционного климата страны и конкурентоспособности Одесского региона были обсуждены на закончившем работу VII международном форуме «Дни Польского Бизнеса в Украине».

Как сообщает пресс-служба Одесского облсовета, на форуме были генеральный консул Украины в г. Гданськ Лев Захарчишин, президент ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук, генеральный консул Республики Польша в Одессе Дариуш Шевчик.

«Польша остаётся надёжным партнёром Украины, который поддерживает стремление украинцев на пути к евроинтеграции. Наши страны объединяют дружественные культуры и тесные экономические связи. Одно из свидетельств успешного украинско-польского сотрудничества в экономической сфере – увеличение товарооборота между нашими странами», — заметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

Генконсул Дариуш Шевчик добавил, что сегодня между Одессой и Варшавой дважды в день осуществляется автобусное сообщение, рассматривается вопрос о введении третьего рейса, с 10 декабря из Одессы пойдёт поезд в Перемышль, впоследствии – до Кракова.

«Мы видим, что реформы в Украине сдвинулись с места, вы развиваетесь и сейчас чудесный момент, чтобы обсудить возможности улучшения наших отношений», — сказал Дариуш Шевчик.

Фото: пресс-службы облсовета, ООГА

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