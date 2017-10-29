Одесские новостиУкраинские новости 29.10.2017 09:07
Нет комментариев

Поход Саакашвили на Киев: на 12-й день акции Михо получил поддержку Ющенко

Двенадцатый день продолжается акция протеста в Киеве, под Верховной Радой Украины, организованная лидером «Движения новых сил» Михаилом Саакашвили при поддержке ряда других политических партий, в частности, «Самопомичи».

Митингующие выдвинули три требования: принятия законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, об Антикоррупционном суде, изменении избирательного законодательства. 21 октября к требованиям митингующих добавилось требование внести на рассмотрение парламента закон об импичменте Президента.

Третий президент Украины Виктор Ющенко призвал нынешнюю власть в лице Порошенко прислушаться к участникам т.н. «МихоМайдана».

Такое заявление бывший глава государства сделал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Протестующие под Верховной Радой требуют борьбы с коррупцией и создания антикоррупционного суда… Думаю, что президент Украины должен считаться с такими выступлениями. Есть такое мудрое высказывание: если вы хотите быть лидером, вы должны быть слугой для всех. Вы должны помнить, что обещали во время выборов», — сказал Ющенко, добавив, что руководитель этого протеста, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили показал власти «жёлтую карточку», добиваясь того, чтобы правители стали более ответственными и последовательными.
Саакашвили на своей странице в Facebook назвал такие оценки Ющенко «абсолютно точными».

Под Верховную Раду вчера вечером начали приносить тыквы — первые объекты инсталляции «Вынеси власти тыкву».

Как написал в своём Facebook Саакашвили, «есть такая давняя украинская традиция.Сегодня утром там было уже 78 нечестивых тыкв, думаю, что к концу дня их будет не менее 450. На этой площади точно будет крупнейшее в Украине количество нечестивых тыкв в одном месте, о чём уже проинформирован Национальный реестр рекордов Украины. Поэтому берите тыкву, фотоаппарат, приходите и делайте историю с нами — выносите власти тыкву!»

На 29 октября, как сообщала Одесса News, Михаил Саакашвили призвал своих сторонников в Киев, на общеукраинское вече «Украина будущего» под девизом «Наш переворот – переворот сознания».

Комментарии

комментарий

Теги:, , ,
Поход Саакашвили на Киев: на 12-й день акции Михо получил поддержку Ющенко 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Одесские новости 28.10.2017 13:57

Поход Саакашвили на Киев: день одиннадцатый

Одиннадцатый день сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят акцию протеста в Киеве перед зданием…

Читать дальше
Главные новости 27.10.2017 10:32

Поход Саакашвили на Киев: день десятый

Десятый день акции, проводимой сторонниками Саакашвили, в Киеве перед зданием Верховной Рады Украины прошёл спокойно,…

Читать дальше
Главные новости 26.10.2017 11:11

Поход Саакашвили на Киев: девятую ночь акции её лидер провёл в палатке

Девятый день акции протеста — 25 октября – митингующие, сторонники политических сил «Движение новых сил»,…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews