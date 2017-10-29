Поход Саакашвили на Киев: на 12-й день акции Михо получил поддержку Ющенко

Двенадцатый день продолжается акция протеста в Киеве, под Верховной Радой Украины, организованная лидером «Движения новых сил» Михаилом Саакашвили при поддержке ряда других политических партий, в частности, «Самопомичи».

Митингующие выдвинули три требования: принятия законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, об Антикоррупционном суде, изменении избирательного законодательства. 21 октября к требованиям митингующих добавилось требование внести на рассмотрение парламента закон об импичменте Президента.

Третий президент Украины Виктор Ющенко призвал нынешнюю власть в лице Порошенко прислушаться к участникам т.н. «МихоМайдана».

Такое заявление бывший глава государства сделал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Протестующие под Верховной Радой требуют борьбы с коррупцией и создания антикоррупционного суда… Думаю, что президент Украины должен считаться с такими выступлениями. Есть такое мудрое высказывание: если вы хотите быть лидером, вы должны быть слугой для всех. Вы должны помнить, что обещали во время выборов», — сказал Ющенко, добавив, что руководитель этого протеста, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили показал власти «жёлтую карточку», добиваясь того, чтобы правители стали более ответственными и последовательными.

Саакашвили на своей странице в Facebook назвал такие оценки Ющенко «абсолютно точными».

Под Верховную Раду вчера вечером начали приносить тыквы — первые объекты инсталляции «Вынеси власти тыкву».

Как написал в своём Facebook Саакашвили, «есть такая давняя украинская традиция.Сегодня утром там было уже 78 нечестивых тыкв, думаю, что к концу дня их будет не менее 450. На этой площади точно будет крупнейшее в Украине количество нечестивых тыкв в одном месте, о чём уже проинформирован Национальный реестр рекордов Украины. Поэтому берите тыкву, фотоаппарат, приходите и делайте историю с нами — выносите власти тыкву!»

На 29 октября, как сообщала Одесса News, Михаил Саакашвили призвал своих сторонников в Киев, на общеукраинское вече «Украина будущего» под девизом «Наш переворот – переворот сознания».

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