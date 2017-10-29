Кто в Одессе 30 октября останется без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 30 октября в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утверждённому графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
ул. Кустанайская, 5;
ул. Сенная 1-7;
1-й Кустанайский пер., 1, 2;
ул. Днестровская, 2-16, 1-17;
ул. Авиаторская, 2-16;
ул. Прирельсовая, 21-31, 40-44;
ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13;
ул. Самолетная, 20, 22, 12;
ул. Девятая;
ул. Десятая.
09:00-17:00
Северный РЭС
Николаевская дор., 309, 309 а, 311;
«Одессельстрой» к. 2;
21 км. Старокиевского шоссе.
09.00-17.00