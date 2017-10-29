Кто в Одессе 30 октября останется без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 30 октября в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утверждённому графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Кустанайская, 5;

ул. Сенная 1-7;

1-й Кустанайский пер., 1, 2;

ул. Днестровская, 2-16, 1-17;

ул. Авиаторская, 2-16;

ул. Прирельсовая, 21-31, 40-44;

ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13;

ул. Самолетная, 20, 22, 12;

ул. Девятая;

ул. Десятая.

09:00-17:00

Северный РЭС

Николаевская дор., 309, 309 а, 311;

«Одессельстрой» к. 2;

21 км. Старокиевского шоссе.

09.00-17.00

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