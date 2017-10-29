Одесские новости 29.10.2017 19:34
Нет комментариев

Кто в Одессе 30 октября останется без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 30 октября в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утверждённому графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Кустанайская, 5;
ул. Сенная 1-7;
1-й Кустанайский пер., 1, 2;
ул. Днестровская, 2-16, 1-17;
ул. Авиаторская, 2-16;
ул. Прирельсовая, 21-31, 40-44;
ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13;
ул. Самолетная, 20, 22, 12;
ул. Девятая;
ул. Десятая.
09:00-17:00

Северный РЭС

Николаевская дор., 309, 309 а, 311;
«Одессельстрой» к. 2;
21 км. Старокиевского шоссе.
09.00-17.00

Комментарии

комментарий

Теги:,
Кто в Одессе 30 октября останется без света 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Одесские новости 26.10.2017 07:11

Кто в Одессе 26 октября останется без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 26 октября в связи с плановыми…

Читать дальше
Одесские новости 24.10.2017 20:31

Кому в Одессе отключат свет 25 октября

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 25 октября в связи с плановыми…

Читать дальше
Одесские новости 23.10.2017 18:52

Кто в Одессе останется без света 24 октября

Центральный РЭС доводит до сведения одесситов, что 24 октября в связи с плановыми ремонтными работами…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews