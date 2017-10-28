В Одессе состоялась Первая международная конференция «Деньги и порты»

В Одессе завершила работу Первая международная конференция «Деньги и порты-2017».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

«По подсчётам экспертов, около 47 тыс. человек, занятых на рынке услуг в морских портах Украины, в 2016 году заработали не менее $1700 млн. доходов. Львиную долю в этом объёме сгенерировали два крупнейших игрока: $331,9 млн. (включая портовые сборы) составили доходы Администрации морских портов Украины (АМПУ) и $760 млн. – доходы частных стивидорных компаний», — эти и другие цифры были озвучены на конференции.

Её организаторами выступили издательство «Порты Украины» и Группа Всемирного банка при поддержке Министерства инфраструктуры Украины, АМПУ и Ассоциации «Укрпорт».

Четыре сессии форума собрали около 200 участников, в т.ч. руководителей и ведущих специалистов транспортных компаний и портовых терминалов, грузовладельцев, трейдеров, финансистов, юристов, перевозчиков, экспедиторов и морских агентов, представителей органов местного самоуправления и отраслевых НИИ, журналистов.

В ходе конференции впервые в новейшей истории Украины были всесторонне проанализированы и освещены проблемы движения финансовых потоков на отечественном рынке портовых услуг.

«Повестка дня, состав участников и, самое главное, масса новой информации, озвученной в докладах спикеров, говорят о том, что у конференции «Деньги и порты» — большое будущее, — прокомментировал событие начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук. – Создание отраслевой дискуссионной площадки с упором на финансы поможет всем сторонам, имеющим отношение к функционированию рынка портовых услуг в Украине, получать оперативный фактический материал для анализа потерь, которые несут государственные и частные компании от бюрократических барьеров и монопольных проявлений. Ещё одна миссия этой площадки — выводить на свет, делать достоянием гласности порочные явления и практики, которые привели к уходу грузов и судов из украинских портов, которые препятствуют привлечению инвестиций в отрасль, реализации эффективных рыночных моделей управления».

Фото: АМПУ

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