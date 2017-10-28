В Одессе прошло выездное заседание коллегии Министерства соцполитики Украины

27 октября в Одессе прошло заседание коллегии Министерства социальной политики Украины «О внедрении интегрированной модели в сфере социальной защиты населения» с участием Министра соцполитики Андрея Ревы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

На коллегию были приглашены председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, Одесский городской голова Геннадий Труханов, уполномоченный Президента Украины по правам детей Николай Кулеба.

Одесса выбрана Министерством площадкой для диалога с главами территориальных громад, руководителями социальных учреждений городов и объединённых территориальных громад Украины, а также для наглядной демонстрации и распространения опыта предоставления интегрированных услуг.

С докладом о реформе социальной сферы в нашей стране выступил Министр социальной политики Украины Андрей Рева, который высоко оценил достижения Одесской области и непосредственно Одессы в реализации новой системы оказания социальных услуг в Центре интеграционных услуг.

«Во время собеседования специалисты Центра комплексно изучают проблему конкретной семьи. Кроме решения вопроса о назначении той или иной помощи, они выявляют суть проблемы и продолжают сопровождение клиента – помогают устроиться на работу, оформить детей в детские сады и многое другое», — подчеркнул Министр соцполитики.

Выступая перед собравшимися, Одесский городской голова Геннадий Труханов рассказал о ходе выполнения социальной составляющей «Стратегии развития страны-2020», отметив, что она впервые была представлена Президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году именно в Одессе.

«Одесса – классический пример того, как реформа работает на людей. Социальный сектор сегодня занимает приоритетные позиции. Это подтверждается эффективным действием городских социальных программ и цифрами: затраты на социальную сферу в 2017 году составляют более 50% бюджета города», — подчеркнул Геннадий Труханов.

В ближайшее время в здании новой мэрии разместятся 14 структурных подразделений, будут работать около 700 сотрудников. В здании создаётся единая локальная сеть и внедряется единый электронный документооборот со всеми исполнительными органами Одесского городского совета.

«Все услуги — под одной крышей» — сегодня для Одессы это уже не лозунг, а формат работы. Формат общепринятый для европейских стран и новый для Украины», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»

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