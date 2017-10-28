Сегодня в Одессе отмечают 73-ю годовщину изгнания фашистов из Украины

28 октября 1944 года, в ходе Второй мировой войны, самый западный регион Украины – Закарпатье, был освобождён от немецких и венгерских войск.

Этот день считается днём полного освобождения Украины от фашстских захватчиков.

День установлен «…с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне…» согласно Указу Президента от 20 октября 2009 года.

В Одессе 28 октября традиционно пройдут торжественные мемориальные мероприятия. В 10:00 на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко состоится торжественное возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу.

В школах области проходит неделя мужества «Слава освободителям Украины»: беседы, посвящённые истории Второй мировой войны, конкурсы классных стенгазет, экскурсии в музеи и уголки Боевой Славы, выставки документов мемуарной и исторической литературы, встречи с ветеранами.

В Одессе также запланированы школьные акции «Милосердие» и «Ветеран живёт рядом» с поздравлением ветеранов на дому, посещение школьниками Музея мемориального комплекса «Аллея Славы» и военно-исторического музея Южного оперативного командования.

В библиотеках в эти дни пройдут литературно-музыкальные вечера, книжные и памятные выставки.

Во всех районах Одессы состоятся встречи руководства администраций с ветеранами.

В гериатрических домах и госпиталях будут организованы концертные программы для ветеранов, лекции, встречи и торжественные обеды.

Пресс-служба Одесского горсовета предупредила, что в связи с празднованием 73-й годовщины освобождения Украины, а также проведением ритуала возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы (ЦПКиО им. Т.Г Шевченко), 28 октября с 07:30 час. до 11:00 час. временно переносятся конечные остановки городских автобусных маршрутов общего пользования №№ 203, 233 в район Лидерсовского бульвара угол ул. Базарной (конечная остановка троллейбусного маршрута № 3).

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