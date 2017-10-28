Одесситы, будьте внимательны: Укрзализныця с 29 октября переходит на зимнее время

В ПАО «Укрзализныця» напоминают, что с 29 октября на территории Украины отменяется действие летнего времени, в связи с чем откорректирован график движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов.

Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци.

«ПАО «Укрзализныця» напоминает пассажирам, что 29 октября в Украине отменяется действие летнего времени. Отправление и прибытие поездов на билетах указывается уже с учётом этого перехода», — говорится в сообщении.

В связи с переходом 29 октября 2017 года в 04:00 по киевскому времени отменяется действие летнего времени (стрелки часов будут переведены на 1 час назад) Укрзализныця откорректировала график движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов. Поэтому пассажирам, которые запланировали поездки на ближайшие выходные, а также тем, кто будет встречать на вокзале гостей, Укрзализныця советует быть внимательными и вовремя проверить свои часы.

Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями соседних стран.

В компании напоминают, что переход на летнее время и его отмена происходят в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

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