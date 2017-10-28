Мировые новости 28.10.2017 09:25
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Китайцы не перестают удивлять: построена библиотека в футуристическом стиле

Недавно открытая в районе Биньхай библиотека в футуристическом стиле стала новой культурной и туристической «изюминкой» китайского города Тяньцзинь.

Как сообщает ECNS, благодаря своему необычному дизайну, который разработало нидерландское архитектурное бюро MVRDV, библиотека стала хитом в китайских соцсетях. Полки для книг в здании напоминают волны, поэтому многие юзеры сказали, что теперь знают, как выглядит «океан знаний».
А некоторые сравнили её с «Вавилонской библиотекой» аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса — рассказом, мир в котором описывается как необъятная библиотека.
Футуристическое пятиэтажное книгохранилище занимает территорию площадью 33,7 тыс. кв. м, его фонд составляет 1,2 млн книг.

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