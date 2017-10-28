240 тысяч гривен убытка принёс Килийскому судостроительному заводу один из его бывших руководителей

Прокуратура Одесской области составила письменное уведомление о подозрении руководителю Вилковского городского совета в растрате имущества предприятия, совершённой в крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«По данным следствия, занимая руководящую должность на «Килийском судостроительном-судоремонтном заводе» частного акционерного общества «Украинское Дунайское пароходство», чиновник путём злоупотребления служебным положением растратил имущество предприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по незаконным указаниям должностного лица на нужды пароходства были выданы материалы для проведения ремонта судов, которые в дальнейшем фактически не использовались, вследствие чего предприятию нанесено 240 тысяч гривен убытка.

Подозрение правоохранители должны вручить руководителю горсовета лично, однако тот уклоняется от следствия.

В связи с этим правоохранительными органами приняты меры для вручения процессуального документа по месту жительства ответственному лицу жилищно-эксплуатационной службы и по месту работы – представителям Вилковского горсовета.

27 октября, как сообщает пресс-служба прокуратуры, рассмотрение в суде ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения и отстранения от занимаемой должности перенесено в связи с неявкой подозреваемого и его адвоката.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Килийский отдел полиции, информирует областная прокуратура.

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