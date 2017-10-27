В МастерШеф осталось 11 друзей одессита Томаша. Сам Томаш выбыл

На телеканале СТБ продолжается битва за право называться лучшим кулинаром Украины в шоу «МастерШеф-7».

Очередной тур игр начали 12 участников телешоу, в том числе два одессита – Томаш Нимет и Валентина Денежко.

Однако, в финальной части программы нашему земляку – Томашу Нимету — не повезло.

Конкурсы, в которых пришлось принять участие, были жёсткими: приготовить еду в наручниках, к которым прикреплён девайс – ложка, вилка или нож, например; остросюжетные приключения на «Острове проклятых», когда испытание поставит поваров перед непростым выбором — избавиться от участников, которых они считают самыми слабыми в своих командах. Ещё одно испытание преподнесло кулинарам душ из киселя, а лузеров недели, в число которых попал и Томаш, ожидала привычная битва чёрных фартуков.

Хотя обычной её назвать трудно, ибо Томашу Нимету и ещё двум участникам, получившим чёрные фартуки, пришлось готовить блюда в сетке, подвешенной к потолку.

Судьи решили — хуже всех с заданием справился Томаш, у которого спагетти просто слиплись в ком.

«Ваше блюдо совсем не аппетитное», — сказал Томашу судья Эктор Хименес-Браво.

Другой одесситке телепрограммы – Валентине Денежко, или тёте Вале, как её называют участники телешоу, удалось преодолеть все трудности и препятствия нынешнего шоу, выйдя тем самым в следующий этап кулинарных соревнований, которые состоятся 31 октября — 1 ноября на телеканале СТБ.

Фото: СТБ, Томаш Нимет\Facebook

Комментарии

комментарий