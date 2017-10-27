Мировые новостиОдесские новости 27.10.2017 20:06
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Свитолина победила первую «ракетку» мира, но для победы в Сингапуре этого мало

Четвёртой «ракетке» мира одесситке Элине Свитолиной оказалось не достаточно успеха во встрече с лидером мирового рейтинга румынкой Симоной Халеп для выхода в полуфинал дебютного в карьере Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.

В третьем круге «красной» группы Свитолина 27 октября со счеёом 6:3, 6:4 победила Халеп, которая также осталась за бортом плей-офф Итогового турнира, сообщает Укринформ.

В полуфинал из «красной» группы пробились датчанка Каролин Возняцки (6) и француженка Каролин Гарсия (8).

Турнирное положение таково: Возняцки — 2 очка, Гарсия — 2, Свитолина — 1, Халеп — 1.

Путёвки в финал 28 октября Возняцки разыграет с американкой Винус Вильямс (5), которая заняла второе место в «белой» группе, а Гарсия сойдется с лидером соседнего квартета чешкой Каролиной Плишковой (3).

Финал Итогового турнира WTA состоится 29 октября.

Элина Свитолина (слева) и Симона Халеп

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