Рыбаки Одесчины снова смогут легально ловить рыбу в заповедных фондах

На заседании Правительства Украины принято решение о возвращении практики выдачи областными госадминистрациями разрешений на вылов рыбы в природно-заповедных зонах.

Об этом сообщил а своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

«Дожали! НАКОНЕЦ-ТО рыбаки Одесчины могут ловить рыбу. Без препятствий, но законно. Сегодня был на заседании Правительства, где было принято ПОБЕДОНОСНОЕ постановление. С сегодняшнего дня нашей администрации вернули!!! право выдавать рыболовам разрешения на вылов рыбы в границах ПЗФ», — с радостью сообщил Степанов.

По словам губернатора, у обладминистрации эту функцию забрали в 2013 году, внеся изменения в постановление Кабмина «О порядке выдачи разрешений на использование природных ресурсов в пределах природно-заповедных фондов».

«Изменениями этими функцию выдавать разрешение на вылов рыбы в пределах ПЗФ из полномочий ООГА убрали, однако никому не передали. Просто убрали и всё. Представьте. Юг Одесской области. Рыба — единственная возможность местных прокормить семью», — возмутился Степанов.

Таким образом, рыбаки, которые ловят рыбу в Нижнеднестровском национальном парке, Дунайском биосферном заповеднике и Тузловских лиманах, могут легально ловить рыбу в этих зонах, имея разрешение облгосадминистрации.

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