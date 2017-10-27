Поход Саакашвили на Киев: день десятый

Десятый день акции, проводимой сторонниками Саакашвили, в Киеве перед зданием Верховной Рады Украины прошёл спокойно, однако, блокирование ими проезжей части дороги вызывает всё большее раздражение киевлян.

Столичная власть получает многочисленные жалобы на перекрытие проезжей части улицы Грушевского, где участники акции установили палатки.

Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в эфире 112 канала, сообщает Укринформ.

«Что касается проведения протестных акций, хочу заметить, что мы с большим уважением относимся к праву людей проводить акции, но просим, чтобы организаторы таких акций имели уважение к интересам киевлян, которые должны безопасно двигаться по городу, иметь возможность быстро передвигаться по киевским дорогам и, если в этом нет крайней необходимости, то не перекрывать дороги. Я лично был на Грушевского, необходимости в перекрытии дороги не было никакой, эти палатки стоят там пустые, и это критически влияет на транспортную инфраструктуру города, потому что двигаться через центр практически невозможно. И мы готовы вступать в переговоры с организаторами этой акции», — сказал Прокопив.

Он также отметил, что столичная власть получает жалобы от киевлян и уже зарегистрирована петиция на сайте Киевсовета с требованием разблокировать проезжую часть улицы.

Относительно протестной акции возле здания украинского парламента высказалась американский посол Мари Йованович, озвучив позитивные оценки.

«Со времён Майдана, да и до тех событий, очевидно, в Украине проходили демонстрации и протесты. Я считаю, что это важный пример того, как украинский народ может пользоваться своими правами: свободой самовыражения, свободой собраний, и это очень важно. Также важно, чтобы это происходило мирно, чтобы полиция и правоохранительные органы действовали профессионально и сдержанно. И пока что именно так всё и было, и мы надеемся, что так будет и дальше, и это достойно похвалы. А также то, что протестующие ведут себя достойно и мирно», — отметила Мари Йованович 26 октября в интервью изданию «Цензор.нет».

Руководство и бойцы батальона ВСУ «Донбасс-Украина» выступили с обращением, в котором подчеркнули, что они не имеют никакого отношения к любым акциям протеста возле Верховной Рады.

Такое заявление обнародовал командир батальона «Донбасс» ВСУ полковник Вячеслав Власенко.

«Личный и руководящий состав батальонов ВСУ и Нацгвардии «Донбасс» никоим образом не поддерживают любые акции протеста, имеющие политический характер и проходящие в Украине. Мы выступаем с требованием запретить на законодательном уровне использование гражданскими лицами и военнослужащими запаса символики батальона», — сказал Власенко.

Он отметил, что сейчас возле парламента находятся люди, которые в подавляющем большинстве не имеют отношения к батальону «Донбасс» и которых в своих целях использует народный депутат Семён Семенченко, бывший представитель батальона.

Власенко пояснил, что Семенченко никогда не занимал какие-либо должности в батальоне «Донбасс», он был «так называемым пресс-секретарем, пиарщиком», а сейчас создал нигде не зарегистрированную организацию «Внутренний корпус батальона «Донбасс» и «использует в своих целях шевроны батальона».

В то же время комбат заметил, что с Семенченко действительно находятся более 10 бывших бойцов «Донбасса», «которым трудно было противостоять Семенченко, умеющему красиво говорить, но они разберутся со временем». Все остальные, по его словам, — это «проплаченные «титушки», которые расшатывают ситуацию в стране в пользу врага».

Участники пресс-конференции, ветераны батальона «Донбасс» подчеркнули, что никоим образом не имеют отношения к расшатыванию ситуации в стране и просят СМИ не называть так называемых политических активистов и общественные организации батальоном «Донбасс», ибо этим вводят в заблуждение украинское общество, унижая достоинство настоящих патриотов, которые защищают Украину на передовой.

Как сообщала Одесса News, акция протеста продолжается со вторника, 17 октября. Её участники сначала требовали принятия законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, об Антикоррупционном суде, изменении избирательного законодательства. 21 октября к требованиям митингующих добавилось требование внести на рассмотрение парламента закон об импичменте Президента. Участники акции установили палаточный городок, перекрыв таким образом улицу Грушевского от улицы Липской до улицы Садовой.

Михаил Саакашвили призвал своих сторонников на общеукраинское вече «Украина будущего» под девизом «Наш переворот – переворот сознания», которое он планирует 29 октября в Киеве.

Фото: Укринформ, Facebook

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