Главные новостиМировые новости 27.10.2017 19:04
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Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании.

Об этом сообщает Independent.

«Парламент Каталонии проголосовал за провозглашение независимости от Испании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «за» проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались.

Голосование проходило тайно и без оппозиционных депутатов, которые покинули зал перед его началом.

Отмечается, что Европейская комиссия пока не комментирует результаты голосования.

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