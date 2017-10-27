Главные новостиОдесские новости 27.10.2017 21:03
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Одесситам, как и всем жителям Украины, 29 октября придётся перейти на зимнее время

Украина переходит на зимнее время 29 октября — путём перевода стрелки часов на 1 час назад.

Изменение времени, согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября — на зимнее.

В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятие постановления было отменено.

«Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введён в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся с 1981 года.

В настоящее время более 110 стран мира переходят на «летнее» и «зимнее» время.

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