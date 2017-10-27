Мэр Одессы ознакомил министра соцполитики с работой нового Центра интегрированных услуг

26 октября в рамках своего визита в Одесскую область Министр социальной политики Украины Андрей Рева и мэр Одессы Геннадий Труханов посетили городской Центр интегрированных услуг, расположенный на первом этаже здания новой мэрии по ул. Косовской.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, Центр интегрированных услуг — это открытое и удобное пространство без кабинетной системы, которое включает в себя: фронт-офисы городского Центра интегрированных социальных услуг, городского Центра предоставления административных услуг и Центра обращений, запросов и переписки.

«Теперь по одному адресу одесситы могут получить более 400 услуг, среди которых: административные услуги, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения и Центра занятости», — говорится в сообщении.

«Созданный нами Центр — это новый этап взаимодействия одесситов и власти. Человеку не нужно самому искать решение своих проблем, необходимо просто обратиться к кейс-менеджеру в Центр интегрированных услуг. Выявив проблему клиента, специалисты подскажут пути и возможности её решения, в том числе и в рамках действующих городских программ», — отметил Геннадий Труханов.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева и мэр Одессы Геннадий Труханов также посетили администрацию Киевского района города. В здании райадминистрации в настоящее время ведутся ремонтные работы по созданию территориального отделения Центра интегрированных услуг.

«Невозможно решить все проблемы из Киева. Только такое взаимодействие центральных и местных органов власти даст нам позитивный результат. На мой взгляд, мы должны распространить опыт Одессы на всю Украину», — подчеркнул Андрей Рева.

Фото: «Одесса»

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