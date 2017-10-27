Одесские новостиУкраинские новости 27.10.2017 13:53
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Матч «Черноморец» — «Мариуполь» рассудит женщина-арбитр

Матч 14-го тура украинской Премьер-лиги между одесским «Черноморцем» и «Мариуполем» рассудит бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

Помогать женщине-арбитру по решению КА ФФУ будут ассистенты Сергей Приступа (Киев) и Владимир Нижник (Винница), четвёртый арбитр — Евгений Арановский (Киев), наблюдатель арбитража — Сергей Дзюба (Киев).

Об этом сообщает пресс-центр ФК «Мариуполь».

Екатерина Монзуль — первая женщина-арбитр из Украины, которая попала в элитную категорию арбитров Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Рефери начала свою судейскую карьеру в 2002 году. С 2010 года Монзуль проводит матчи международного уровня. По итогам голосования Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) Монзуль была признана лучшей женщиной-арбитром 2015 года.

В нынешнем сезоне в активе судьи 3 матча, 12 предупреждений, 1 удаление.

Поединок «Черноморец» — «Мариуполь» состоится в Одессе 30 октября в 19.00.

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