Одесские новости 27.10.2017 09:05
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Кто в Одессе 27 октября останется без воды

В ночь на 28 октября будет прекращена подача воды ряду потребителей в Одессе и пригородах.

Об этом сообщает «Инфоксводоканал».

«В ночь на 28 октября будет отсутствовать водоснабжение в жилмассивах «Котовского», «Лузановка» и части Лиманского района Одесской области», — говорится в сообщении.

Водоснабжение будет прекращено в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене ЗК Ду=800мм в машинном зале ВНС «Котовского» 27 октября с 22:00 до 09:00 28 октября таким потребителям:

— ж/м Котовского, ж/м Лузановка, пос. Шевченко 1-3;
— с. Крыжановка, с. Лески, с. Фонтанка, с. Вапнярка, с. Булдынка, с. Новая Дофиновка, пгт. Черноморское-1,2, с. Корсунцы, с. Светлое, с. Ильичевка, с. Александровка, с. Красноселка, с. Свердлово, с. Новые Беляры, с. Визирка, порт «Южный», с. Сычавка, ОДО «Интерхим», Кулиндоровский промузел, ТРЦ «Ривьера», ООО «Дельта-Вильмар».

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