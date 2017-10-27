Google Chrome получил масштабное обновление

Компания Google выпустила 62 версию браузера Chrome для операционных систем Windows, MacOS и Linux.

Об этом сообщает Internetua со ссылкой на itnews.com.

«Обновлённая версия интернет-браузера будет предупреждать о потенциальных рисках безопасности, когда пользователи вводят данные на незашифрованном веб-сайте. Кроме того, в новой версии исправлены 35 уязвимостей безопасности», — говорится в публикации.

Обновления Chrome происходят в фоновом режиме, таким образом, большинство пользователей могут просто перезапустить браузер, чтобы установить последнюю версию.

В новой версии Chrome 62 будет предупреждать пользователей о том, что сайт небезопасен, если он: а) не зашифрован цифровым сертификатом; б) пользователь начинает заполнять какие-либо поля формы на странице.

Кроме того, все страницы просматриваются в режиме «Инкогнито» Chrome, для того, чтобы получать все возможные предупреждения. В данном случае пользователи увидят текст «небезопасно» в левой части адресной строки.

Также в Chrome 62 поддерживаются переменные шрифты OpenType, которые объединяют в себе несколько размеров шрифтов и стилей в одном пакете, что даёт разработчикам сайта большую гибкость в создании привлекательных страниц.

Обновлениями также предусмотрена поддержка расширенного API Network Infomation (интерфейс прикладного программирования), который обеспечивает показатели производительности соединения браузера.

Компания Mountain View обновляет Chrome каждые 6-7 недель. Последний раз Chrome версии 61 был обновлен 6 сентября. Следующее обновление Chrome 63 должно появиться 3-9 декабря.

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