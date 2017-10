Чем удивит Одесса в выходные 28-29 октября

В выходные дни 28-29 октября Одесса приглашает на разнообразные мероприятия, которые придутся по душе как гостям города, так и его жителям.

Главное событие выходных дней – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

28 октября в Одессе традиционно пройдут торжественные и памятные мероприятия. В 10:00 на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко состоится торжественное возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу.

В связи с мероприятием 28 октября с 07:30 час. до 11:00 час. временно переносятся конечные остановки городских автобусных маршрутов общего пользования №№ 203, 233 в район Лидерсовского бульвара угол ул. Базарной (конечная остановка троллейбусного маршрута № 3).

28 октября, побывав на Французском бульваре, 33, можно попасть в мир великанов и привидений, мир ужаса и ми-ми-мишек, в мир селфи и обитель сказочных существ. К фестивалю Halloween в Одессе гостей ждут 2 фуры декораций, 15 фотозон, целый ряд разнообразных шоу — иллюзиониста, огненное, танцевальное, концерты продюсерского центра «Made in Odessa», группы «М. Тюссо», «The Candy rippers». На фестивале можно стать участниками флешмоба, принять участие в квесте, конкурсе на лучшие костюмы, побывать на костюмированном балу, отведать тематических угощений, загримироваться у профессиональных гримёров. В завершение фестиваля – масштабный праздничный салют. Фестиваль состоится на территории Одесской киностудии с 14:00 до 22:00.

28 октября в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Водяного выступит легендарный британский вокалист и бас-гитарист Гленн Хьюз. Начало концерта запланировано на 19:00. В исполнении музыканта прозвучат его лучшие авторские работы и знаковые композиции из репертуара Deep Purple.

29 октября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоится показ балета Национальной оперы Украины «Грек Зорба». Балет приурочен ко Дню Охи — государственному празднику Греции, который отмечается 28 октября. Балет создан по одноименному роману Никоса Казандзакиса (либретто Лорки Мясина) на музыку Микиса Теодоракиса.

28-29 октября в Одесском муниципальном музее личных коллекций им. А.В. Блещунова необычная выставка – вернисаж группы глухих художников. Выставка будет работать с 10:30 до 17:30. Адрес: ул. Польская, 19.

До 21 ноября художественная выставка «Так да светит свет твой пред людьми» в Городской художественной галерее, посвящённая 25-летию пребывания на Одесской кафедре Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Экспозиция рассказывает о возрождении, строительстве и реставрации храмов, часовен, монастырей, чудотворных иконах, новопрославленных святых, благотворительных и просветительских учреждениях, развитии духовного образования и церковного искусства, воскресных школах, творческих мастерских и других сферах церковного строительства Одесчины. Адрес: ул. Успенская, 4 Б, Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь.

28- 29 октября в Одессе фестиваль культуры языков иврит и идиш. На фестивале будут представлены выставки и фотовыставки, интеллектуальные шоу и игры, концерты и спектакли, турниры и мастер-классы. Студенты и школьники смогут принять участие в квесте по еврейской Одессе. В рамках Фестиваля культуры языков иврит и идиш в Одессе выставка «Пляжные ракетки. Сделано в Израиле».

28-29 октября в филиале Греческого фонда культуры Одессы выставка «И нет холстам твоим забвений…», посвященная 165-летию со дня рождения академика живописи Кириака Константиновича Костанди. На выставке представлены живописные и графические произведения Кириака Костанди – картины, этюды к картинам, а также личные вещи художника.

28-29 октября в Одесской областной филармонии фестиваль «Odessa Music Fest». Музыканты из Японии, Нидерландов, Италии и Украины познакомят слушателей с современным звучанием органа в разных вариантах – от классики до джаза — в сопровождении вокала и других музыкальных инструментов.

28-29 октября в Одессе проходит Первый Всеукраинский конкурс вокалистов «Спивуча Украина» памяти Ольги Благовидовой, выдающейся певицы (меццо-сопрано), одной из основателей одесской вокальной школы. Конкурсные прослушивания состоятся 28 октября с 10.30 и с 15.00 в двух возрастных категориях. Церемония награждения победителей и торжественный концерт состоятся 29 октября в 12.00 в Большом зале ОНМА.

28 октября в Одесском зоопарке пройдёт яркий осенний праздник «День тыквы». Начало — в 12:00. Гостей встретят добродушные ведьма, вампир и оборотень. Герои подготовили для всех посетителей множество игр и развлечений. Участникам предстоит проявить смелость, ловкость и смекалку, чтобы справиться со всеми заданиями. В зоопарке будут оформлены красочные тематические фотозоны. После праздничной программы организаторы пригласят всех желающих на показательные кормления питомцев зоологического парка — экзотических зверей.

28-29 октября в библиотеке им. Э. Багрицкого (ул. Преображенская, 35 А) — новый проект «Украинская вышивка: от традиций к современности». На выставке представят вышитые картины мастера и любители декоративно-прикладного искусства – участники творческого объединения из Одессы, Николаева и Херсона. Выставка продлится до 26 ноября 2017 года.

28-29 октября во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7, угол Базарной) выставка живописи и фотографии MORE & MORE.

