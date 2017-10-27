28 октября одесситов ошарашит Halloween

Организаторы проведения Хэллоуина в этом году уже готовы испугать, ошарашить, привести в недоумение, одновременно удивить и порадовать всех, кто попадёт на фестиваль.

Они уже предупредили, что нужно готовить свои костюмы и заряжать фотоаппараты.

28 октября, побывав на Французском бульваре, 33, можно попасть в мир великанов и привидений, мир ужаса и ми-ми-мишек, в мир селфи и обитель сказочных существ.

К фестивалю Halloween в Одессе гостей ждут 2 фуры декораций, 15 фотозон, целый ряд разнообразных шоу — иллюзиониста, огненное, танцевальное, концерты продюсерского центра «Made in Odessa», группы «М. Тюссо», «The Candy rippers».

На фестивале можно стать участниками флешмоба, принять участие в квесте, конкурсе на лучшие костюмы, побывать на костюмированном балу, отведать тематических угощений, загримироваться у профессиональных гримёров.

В завершении фестиваля – масштабный праздничный салют.

Фестиваль состоится на территории Одесской киностудии (Французский бульвар, 33) 28 октября с 14:00 до 22:00.

Предварительная продажа – 100 грн. за вход. В день мероприятия стоимость билетов возрастёт. Детям до 7 лет – бесплатный вход. Билеты на праздник уже в продаже во всех кассах города.



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