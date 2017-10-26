Жителя Одессы ожидает суд за ограбление посетителей гидропарка «Лузановка»

20-летний житель Одессы обвиняется в совершении нескольких грабежей и краж, в том числе, по предварительному сговору группой лиц, на территории гидропарка «Лузановка» в Одессе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, одесская местная прокуратура № 4 направила в суд обвинительный акт в отношении этого подозреваемого.

Отмечается, что следствием установлено 5 эпизодов совершения преступлений, в результате которых потерпевшим нанесён ущерб на общую сумму почти 100 тысяч гривен.

Все кражи совершались в отношении посетителей бара на территории этого гидропарка.

«Длительное время мужчина скрывался от следствия, и лишь благодаря общим действиям правоохранителей он разоблачён и задержан», — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый арестован.

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