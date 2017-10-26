Одесские новости 26.10.2017 18:39
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В Одесской области задержали гражданина России при незаконном пересечении границы

Вечером 25 октября пограничники отдела «Степановка» Белгород-Днестровского отряда в Одесской области задержали гражданина России.

Как сообщает Госпогранслужба, нарушителя, который незаконно пересёк границу вне пунктов пропуска, пограничники заметили на направлении Новокотовск (РМ)- Павловка (Украина).

Отмечается, что на это направление была выслана группа реагирования, задержавшая за 300 метров от госграницы неизвестного человека, идущего пешком.

У задержанного оказался паспорт гражданина Российской Федерации.

На нарушителя государственной границы составлены документы административного задержания. Россиянину запрещён въезд в Украину на 3 года в Украину. Его принудительно вернули на территорию Республики Молдова.

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В Одесской области задержали гражданина России при незаконном пересечении границы 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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