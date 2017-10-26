Одесские новости 26.10.2017 12:40
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В Одесской области ликвидирован подпольный цех «палёной» водки

Правоохранители провели санкционированные обыски нежилого помещения на территории Беляевского района Одесской области и обнаружили фальсифицированные водочные напитки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, изъято более 2 тысяч бутылок готовой продукции с наклеенными марками акцизного налога и этикеткой, почти 100 бутылок с веществом без акцизных марок, более 700 пустых бутылок и 7,5 тысяч готовых к использованию марок акцизного налога.
«Кроме того, правоохранители обнаружили 200 литров спиртосодержащей смеси, готовой к розливу, а также оборудование для пакетирования «напитков», — говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в этом уголовном производстве ведёт прокуратура области, установившая, что незаконно изготовленная продукция в дальнейшем реализовывалась жителям Одесской области.

Фото: прокуратура Одесской области

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