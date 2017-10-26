В Киеве произошёл мощный взрыв, ранен нардеп Мосийчук, погиб его охранник

Народный депутат Игорь Мосийчук вечером, 25 октября, получил ранения во время взрыва возле здания телеканала «Эспрессо» в Киеве.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

«На улице Адама Мицкевича в Киеве произошёл взрыв возле 5-этажного жилого дома… Взорвался мотоцикл, на котором прибыли двое мужчин. Один из них тяжело ранен, второй — в чуть лучшем состоянии… Один из раненых народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук», — говорится в публикации.

«На выходе из телеканала Эспрессо, когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что во время взрыва был ранен политолог Виталий Бала.

Мосийчука увёз в больницу «Борис», где его ночью прооперировали. Об этом в своём Facebook написал нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько: «Игоря оперируют, у него много осколочных ранений. Тяжело ранен охранник. Upd: охранник-помощник Руслан от полученных ранений погиб», — отметил он.

Как информирует пресс-служба Нацполиции Киева, «с места происшествия с телесными повреждениями «скорые» забрали четырёх человек. Также поступило сообщение от врачей о том, что по дороге в больницу скончался один из пострадавших».

После операции, придя в себя, Игорь Мосийчук сделал заявление, опубликованное его пресс-службой.

«Относительно моего состояния: поражена правая сторона — с той стороны, где был взрыв. Операция прошла успешно. По периметру больницы выставлена охрана», — отметил нардеп.

Мосийчук убеждён, что взрыв был покушением на него.

«Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители — киевские. Не исключено, что агентура в патриотической среде. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине. Жив я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану», — заявил он.

В пресс-службе нардепа сообщили, что врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука средней тяжести.

Фото: Укринформ, Facebook

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