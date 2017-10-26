Учёные раскрыли тайну Бермудского треугольника

Район Бермудского треугольника в Атлантическом океане опасен из-за воздушной аномалии. Таковы результаты исследования американских метеорологов из Университета штата Колорадо.

Они около 10 лет изучали погоду в районе Бермудского треугольника, пишет Facenews.

«Руководитель исследования Стив Миллер и другие учёные изучали спутниковые снимки местности. Благодаря максимальному увеличению изображений, учёные увидели на них облака шестиугольной формы. Они размещены над аномальной зоной. Облака такой формы образуются из-за атмосферы океана. Тёплая вода с мели испаряется в холодный воздух. При этом образуется каркас облаков. Они некоторое время дрейфуют над Бермудским треугольником и взрываются. При взрыве образуются мощные воздушные потоки», — говорится в публикации.

Именно эти потоки воздуха — причина гибели самолётов и кораблей, считают учёные. После взрыва мощный порыв ветра опускается к поверхности океана. Взаимодействие атмосферных волн приводит к образованию сильной турбулентности. Выбраться из неё технике не представляется возможным.

Порыв ветра, который опускается на поверхность океана, может вызвать волну. Её высота достигает 40 м.

Для справки. Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане. Эта территория расположена между Бермудами, Пуэрто-Рико и Южной Флоридой. Впервые его упомянул писатель Винсент Гаддис в 1946 году. Он писал материал об исчезновении рейса № 19 — звена из пяти бомбардировщиков-торпедоносцев, которые 5 декабря 1945-го вылетели с базы ВМС США в Форт-Лодердейл и не вернулись. Обломки самолётов не нашли.

Гаддис также стал автором словосочетания «бермудский треугольник», опубликовав статью «Смертоносный бермудский треугольник». В общей сложности, сторонники теории вспоминают об исчезновении в этом районе около 100 крупных морских и воздушных судов за последнее столетие.

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