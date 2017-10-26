Одесские рыбаки митинговали перед облпрокуратурой и облгосадминистрацией

26 октября под зданием прокуратуры Одесской области на улице Пушкинской митинговали рыбаки. Около 40 человек с транспарантами призывали прокурора области Олега Жученко обратить внимание на браконьерство в Днестровском лимане.

Как сообщает Пушкинская, по словам рыбаков, занимающихся промышленным выловом рыбы в Днестровском лимане, это мирная акция протеста.

«Глава ОО «Национальное бюро по расследованию преступлений, противодействия и предотвращения коррупции в органах государственной власти, верховенства права и защиты основных прав граждан» Игорь Назаров рассказал, что рыбаки четырёх предприятий и представители общественной организации «Рыболовы Днестра и Днестровского лимана» возмущены действиями начальника управления государственного агентства рыбного хозяйства в Одесской области Сергея Юрчука. По его словам, управление дало официальное разрешение на промышленный вылов рыбы предприятию, которое занимается браконьерством. Речь идёт о «РС Укррыбэкспорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешение, выданное этому предприятию, приведёт к значительному уничтожению рыбных запасов в Днестровском лимане.

Как сказали митингующие, это предприятие курирует один из бывших руководителей областной рыбоохраны.

«В прошлом году они также занимались браконьерством, все правоохранительные органы это знали, но никаких действий по прекращению противоправных действий не было», — возмущались участники акции.

Аналогичная акция протеста прошла перед зданием Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко.

Фото: Пушкинская

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