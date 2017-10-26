Одесские новости 26.10.2017 21:04
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Одесская епархия оказала благотворительную помощь 200 нуждающимся

В Координационном центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи прошла очередная благотворительная акция, во время которой 200 человек получили продуктовые наборы, в том числе 96 нуждающимся была оказана материальная помощь на сумму более 55 тысяч грн.

Как отмечает информационный отдел Одесской епархии, среди тех, кому оказана помощь, — вынужденные переселенцы восточных областей Украины, многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры, а также многочисленные малоимущие одесситы, оказавшиеся в тяжёлом материальном положении.

Одесская епархия призвала всех неравнодушных одесситов «присоединиться к этой жизненно важной благотворительной акции, чтобы помочь тем, кто оказался на пороге голода и нищеты».

Фото и видео: Одесская епархия

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