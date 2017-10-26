Министр соцполитики вручил ключи от квартиры сироте из Одесской области

26 октября Одесскую область посетил с рабочим визитом министр социальной политики Украины Андрей Рева, который вместе с председателем облгосадминистрации Максимом Степановым вручил ключи от квартиры девушке–сироте Лилии Селифановой из пгт Авангард.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Отмечается, что 21-летняя девушка получила новое жильё на улице Проезжей в жилмассиве «Седьмое небо» в пгт Авангард.

«От подарка Лилия расчувствовалась — на её глазах появились слёзы. В ближайшее время она мечтает создать собственную семью, поскольку теперь имеет возможность строить самостоятельную жизнь в своём пространстве», — говорится в сообщении.

В подарок Селифанова получила бытовую технику, а губернатор области пообещал приобрести мебель в новую квартиру.

«В этом году мы запустили и профинансировали программу, которая действует во всех без исключения районах и городах Одесчины. Уже приобретено 25 квартир для детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки. Я уверен, если в будущем это будет софинансирование государственного, областного и местных бюджетов – вопросы жилья мы решим быстро», — отметил Максим Степанов.

Фото: ООГА

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