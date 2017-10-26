Кто в Одессе 26 октября останется без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 26 октября в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
Олейника сп-к. 1-7, 2-10;
Поперечный пер., 1-17;
ул. Балковская, 69-89, 93-97;
ул. Градоначальницкая, 37-49, 38-44.
09:00-17:00
Северный РЭС
Пос. Шевченко:
ул. Вишневая, 1-37, 2-38;
Садовый пер.,
Вишевый пер.,
ул. Луцкая 1-23;
ул. Раздольная, 1-37, 40-74, 61, 65, 69;
36-я — 54-я Линии ;
ул. Солянная, Степовая, Яблочная,
Симферопольская, Победы,
ул. Центральная, 2-38, 5-31;
ул. Песочная, Мицкевича, Рельефная;
пер. Соляной.
пос. Котовского, част. сектор:
ул. Гер. Сталинграда, 36, 68-а;
ул. Леси Украинки, 45, 80-102;
ул. Кап. Кузнецова, 62, 102, 15-19, 81-89, 69-75;
4-я – 14-я Линии;
ул. Курская, 66-76, 59-91, 1-15, 6-34;
пр-т. Добровольского, 53-59, 37, 39, 3-35;
ул. Ж. Кюри, 22-28, 1-9, 2-10;
ул. Ломоносовская, 2, 23;
ул. Шестакова, 17, 17-а, 17-д, 18;
ул. Конноармейская, 1, 35, 2-32, 36-56, 37-57;
ул. Мелитопольская, 1-17, 10-36;
ул. Серогодского, 1-73;
ул. Кишиневская;
ул. Крымская.
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