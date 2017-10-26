Кто в Одессе 26 октября останется без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 26 октября в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

Олейника сп-к. 1-7, 2-10;

Поперечный пер., 1-17;

ул. Балковская, 69-89, 93-97;

ул. Градоначальницкая, 37-49, 38-44.

09:00-17:00

Северный РЭС

Пос. Шевченко:

ул. Вишневая, 1-37, 2-38;

Садовый пер.,

Вишевый пер.,

ул. Луцкая 1-23;

ул. Раздольная, 1-37, 40-74, 61, 65, 69;

36-я — 54-я Линии ;

ул. Солянная, Степовая, Яблочная,

Симферопольская, Победы,

ул. Центральная, 2-38, 5-31;

ул. Песочная, Мицкевича, Рельефная;

пер. Соляной.

пос. Котовского, част. сектор:

ул. Гер. Сталинграда, 36, 68-а;

ул. Леси Украинки, 45, 80-102;

ул. Кап. Кузнецова, 62, 102, 15-19, 81-89, 69-75;

4-я – 14-я Линии;

ул. Курская, 66-76, 59-91, 1-15, 6-34;

пр-т. Добровольского, 53-59, 37, 39, 3-35;

ул. Ж. Кюри, 22-28, 1-9, 2-10;

ул. Ломоносовская, 2, 23;

ул. Шестакова, 17, 17-а, 17-д, 18;

ул. Конноармейская, 1, 35, 2-32, 36-56, 37-57;

ул. Мелитопольская, 1-17, 10-36;

ул. Серогодского, 1-73;

ул. Кишиневская;

ул. Крымская.

08:00-17:00

РП «Сити»

21 км. Старокиевского шоссе

09.00-17.00

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