Две жизни унёс пожар в Одесской области

25 октября в Овидиопольском районе Одесской области во время тушения пожара спасатели обнаружили двух погибших людей.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, пожар произошёл на подворье в пгт Великодолинское Овидиопольского района.
Пламя охватило одноэтажную дворовую постройку на территории 12 квадратных метров.
В течение получаса пламя погасили и на пожарище нашли тела двух погибших – мужчины, персональные данные которого уточняются, и женщины 1962 года рождения.
Причина их смерти уточняется.
А предварительная причина пожара – небрежное поведение с огнём во время курения.