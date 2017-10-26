Одесские новости 26.10.2017 18:51
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Две жизни унёс пожар в Одесской области

25 октября в Овидиопольском районе Одесской области во время тушения пожара спасатели обнаружили двух погибших людей.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, пожар произошёл на подворье в пгт Великодолинское Овидиопольского района.

Пламя охватило одноэтажную дворовую постройку на территории 12 квадратных метров.

В течение получаса пламя погасили и на пожарище нашли тела двух погибших – мужчины, персональные данные которого уточняются, и женщины 1962 года рождения.

Причина их смерти уточняется.

А предварительная причина пожара – небрежное поведение с огнём во время курения.

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