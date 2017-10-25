Одесские новости 25.10.2017 09:08
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В Одессе ловили «жриц любви»

24 октября сотрудники одесского управления по борьбе с торговлей людьми провели очередной рейд в местах работы проституток и доставили в полицию 15 женщин для профилактических бесед.

Как сообщает ТАЙМЕР, в течение этого года правоохранители поставили на учёт 99 граждан и составили 108 протоколов об административном правонарушении по признакам ст. 181-1 (занятие проституцией) КоАП Украины.
Как сообщала Одесса News, в конце лета около 30 активистов новоявленной общественной организации «Щит» пикетировали управление полиции Одесской области, требуя освобождения своих задержанных товарищей. Задержание произошло после акции в ночь с 26 на 27 августа, во время которой активисты «Щита» перекрыли Таможенную площадь, требуя очистить город от проституток. У митингующих возникла перепалка с полицейскими, и двое членов указанной организации были задержаны.

Фото и видео: ТАЙМЕР

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