Одесские новости 25.10.2017 20:30
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В Одессе будут судить торговца запчастями к оружию

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт с согласием на признание виновности в отношении гражданина, подозреваемого в попытке незаконного перемещения через границу комплектующих частей к огнестрельному оружию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области 5 сентября сотрудники прокуратуры и СБУ сообщили о подозрении 33-летнему мужчине в том, что он с середины июля 2017 года планировал отправить через международные почтовые отправления за границу, в частности, в США, составные части огнестрельного нарезного оружия.

«При попытке контрабанды его разоблачили правоохранители», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала Одесса News, во время обыска в гараже, арендованным этим мужчиной по улице Армейской, были изъяты составные части к огнестрельному оружию, которые он планировал реализовать за границу: поворотные пружины со стержнем, замки для П-38 «Люгер», детали для предохранителя и магазина, спусковые крючки, прицелы, пистолет «Вальтер», запчасти к автомату Томпсона в 37 пакетах и др.
Фото: прокуратура Одесской области

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