Третий день отопительного сезона в Одессе: тепла в квартирах нет

Ещё 18 октября мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение № 989 «О начале отопительного сезона 2017-2018 годов».

В соответствии с изданным распоряжением 23 октября объявлено днём, когда в Одессе начинается отопительный сезон.

Предпочтение, как всегда, справедливо отдано дошкольным учреждениям, школам и объектам охраны здоровья – им тепло должны подать в первую очередь.

23 октября, как сообщала Одесса News, на брифинге, посвящённом началу отопительного сезона заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Агуца и главный инженер коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» рассказали журналистам о полной готовности систем теплоснабжения к работе в зимний период.

Обещано, что 23 октября начнут работу 6 угольных котельных, которые обслуживают детские сады и школы, подготовлены к зиме все 140 котельных, находящихся на балансе КП «ТГО».

Однако, в квартирах многих одесситов тепла нет.

Как сообщают читатели Одесса News, нет его, в частности, в жилых домах Приморского района. Утром 25 октября при температуре воздуха 4 градуса тепла такая же температура была и в квартирах. А ведь там тоже дети… И многие уже соплят и кашляют.

Большое количество негативных комментариев работы теплоэнергетических компаний Одессы от интернет-читателей, проживающих на улицах Черняховского, Фонтанская дорога, Экономический переулок, Светлый переулок и других.

Кроме коллективных ответственных за подачу тепла в квартиры одесситов — районных администраций и департамента городского хозяйства, коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы», публичного акционерного общества «Одесская ТЭЦ» и других – есть и конкретное лицо, отвечающее за выполнение распоряжения мэра – первый заместитель городского головы Анатолий Иосифович Орловский.

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