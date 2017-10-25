Суды вынесли приговоры обвинённым во взяточничестве одесским пограничникам

Вступили в силу приговоры Красноокнянского и Киевского районных судов города Одессы в отношении двух пограничников Одесского и Подольского погранотрядов, которые обвинялись во взяточничестве.

Как сообщает Госпогранслужба, офицеры управления внутренней и собственной безопасности «Юг» этого ведомства совместно с представителями СБУ в Одесской области в 2016 году при даче взятки задержали участкового инспектора Одесского пограничного отряда. Деньги военнослужащий передавал одному из руководителей подразделения за «корректировки» сведений в его личном деле.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Во втором случае, тоже «на горячем», был задержан инспектор Подольского погранотряда. Он систематически требовал деньги от иностранцев за непривлечение их к административной ответственности за нарушение паспортного режима и превышение сроков пребывания на территории Украины. Сумма взятки составляла от одной до двух тысяч гривен.

Решением суда злоумышленник признан виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины и получил наказание в виде служебного ограничения сроком на один год и штрафа в размере семнадцати тысяч гривен. Приговор также вступил в законную силу.

Комментарии

комментарий