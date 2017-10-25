Под Одесской облгосадминистрацией митинговали обманутые инвесторы

Акция протеста инвесторов недостроев города прошла 24 октября возле Одесской облгосадминистрации.

Как сообщает ТАЙМЕР, собрание граждан, в котором приняли участие несколько десятков людей, называлось «Молчание дважды обманутых: строительными жуликами и губернатором Степановым».

«С критикой в адрес местной власти выступили инвесторы строительства комплекса по улице Головковской, 5-7, ЖК «Новые Черёмушки», недостроя в городе Ильичёвске и ЖК «Золотой берег», — говорится в сообщении.

Участники акции рассказали, что власть в лице губернатора Максима Степанова и мэра Одессы Геннадия Труханова игнорирует проблемы обманутых инвесторов. Полгода назад была создана рабочая группа, призванная решать проблемы недостроев, однако за полгода она ни разу не собралась.

В частности, говорится в сообщении, участник АТО, инвестор недостроя на Головковской Максим, рассказал, что строительство было начато ещё в 2007 году, однако с тех пор кроме вырытого котлована и забитых свай нет ничего. «Разные чиновники обещали нам помочь, но ничего не происходит. Я прошу помощи у депутатов и высших эшелонов власти отреагировать на эти проблемы», — сказал он.

А инвестор ЖК «Новые Черёмушки» Диана Хомюк рассказала, что главная проблема новостроя — отсутствие электрической подстанции, на строительство которой местные власти обещали выделить деньги в этом году, однако год заканчивается, и ничего не делается. «Жители новостроя готовы перекрывать Киевскую трассу, если это не закончится. Обещание выделить 17 миллионов гривен на подстанцию было дано мэром города», — сказала Диана.

Участники акции сообщили, что об этих проблемах знают в облгосадминистрации и в мэрии, однако никто не предпринимает никаких действий. Люди возмущены сложившейся ситуацией и готовы любым способом достучаться до власти.

С митингующими встретился первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук. Он заверил, что областная власть готова оказывать помощь, предложил раз в неделю проводить совместные рабочие группы по этим вопросам. Он также разразился критикой в адрес работы правоохранительных органов, которые допускают мошенничество и подобные преступления со стороны застройщиков.

Фото: ТАЙМЕР

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