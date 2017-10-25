Главные новостиОдесские новости 25.10.2017 15:57
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Одесским выпускникам на заметку: регистрация на пробное ВНО начнётся 9 января

Украинский центр оценивания качества образования утвердил график проведения пробного ВНО. Регистрация на пробное ВНО начнётся с 9 января 2018 года.

Об этом говорится в приказе Украинского центра оценивания качества образования.

«Регистрация лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании будет проводиться с 9 до 31 января 2018 года», — говорится в приказе.

Проведение пробного ВНО по украинскому языку и литературе приказом определено 24 марта 2018 года. По истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам — 31 марта.

Также отмечается, что пробные тесты будут переведены на крымскотатарский, румынский, венгерский, молдавский, русский и польский языки.

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Одесским выпускникам на заметку: регистрация на пробное ВНО начнётся 9 января 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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