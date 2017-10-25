Одесские новости 25.10.2017 12:42
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Одесский «Инфоксводоканал» извиняется: 26 октября «Радужный», «Совиньон» и Мизикевича будут без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ ряду потребителей отключат воду.

Отмечается, что ремонтные работы проводятся по замене ЗК Ду=100мм по адресу: ул. Левитана, 36а.

Водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 18:00 следующим потребителям:

— ж/м «Радужный»,
— ж/м «Совиньон»,
— пос. Мизикевича.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причинённые неудобства.

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Одесский «Инфоксводоканал» извиняется: 26 октября «Радужный», «Совиньон» и Мизикевича будут без воды 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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