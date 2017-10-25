Ночной экспресс Львов-Одесса отправится в первый рейс 29 октября

Из Львова 29 октября отправится в первый рейс ночной экспресс №12/11 Львов-Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Укрзализныця».

«Для удобства пассажиров и улучшения железнодорожного сообщения между деловыми и туристическими центрами Западной и Южной Украины ПАО «Укрзализныця» вводит быстрое комфортабельное сообщение между Львовом и Одессой. 29 октября этого года с вокзала станции Львов отправится в первый рейс ночной скорый экспресс №12/11 Львов-Одесса», — говорится в сообщении.

Ночной экспресс будет курсировать через день, с ноября со Львова — по чётным числам месяца, из Одессы соответственно — по нечётным. Из Львова поезд будет отправляться в 22:15. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Тернополь (00:16-00:20), Хмельницкий (02:10-02:13), Жмеринка (03:36-03:56), Подольск (06:20-06:22). В Одессу поезд прибывает в 08:35.

Из Одессы во Львов поезд №11/12 будет отправляться в 21:55 с остановками на станциях Подольск (00:10-00:12), Жмеринка (02:37-02:57), Хмельницкий (04:20-04:23), Тернополь (06:03-06:06). Во Львов поезд будет прибывать в 07:55.

Полное расстояние от Львова до Одессы ночной экспресс №12/11 будет преодолевать за 10 час. 20 мин. Время путешествия на обратном пути составит 10 часов.

В Укрзализныце напомнили, что ночной скорый поезд №26/25, который ежедневно курсирует сообщением Львов-Одесса, преодолевает расстояние от столицы Галичины в Южную Пальмиру за 12 часов 10 минут, а обратно — за 12 часов 07 минут. Таким образом, движение нового поезда в этом сообщении будет ускорено на 2 часа.

В состав нового ночного экспресса железнодорожники включили 7 новых пассажирских вагонов производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» и 3 пассажирских вагона, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Всего в поезде предусмотрено 348 мест, на выбор пассажиров 8 купейных и 2 вагона СВ.

Сейчас в железнодорожных кассах и через электронные сервисы продолжается реализация проездных документов на новый поезд.

В Укрзализныце отметили, что цена билетов регулируется коэффициентом стоимости и изменяется в течение недели в зависимости от избранного дня путешествия. Например, в воскресенье (в пятницу и воскресенье стоимость билетов согласно коэффициенту является самой высокой), 29 октября, цена билета из Львова в Одессу в купейный вагон составляет 513 грн 39 коп., в вагон СВ — 1292 грн 38 коп.

Комментарии

комментарий