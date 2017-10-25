На Одесской киностудии снимают фильм об известном механике-изобретателе

Пионер кинематографа и инженер Новороссийского университета Иосиф Тимченко станет главным героем нового исторического фильма Тайна старого хронометра», который снимают на Одесской киностудии.

Как сообщает ТАЙМЕР, режиссёром картины и автором сценария является Игорь Козлов–Петровский. Лента снимается кинокомпанией «Юг–фильм».

«Тимченко довелось пройти через множество испытаний, и этому будет посвящён фильм, который во многом является автобиографичным. Мы давно хотели сделать экранизацию и в этом году нашли возможность приступить к съёмкам», — отметил режиссёр.

Иосиф Тимченко широко известен как «изобретатель кинематографа»: легенда гласит, что зимой 1894 года в Москве на съезде естествоиспытателей Тимченко продемонстрировал первый кинофильм «Скачущие всадники» — на год раньше знаменитого киносеанса братьев Люмьер в Париже. Однако это не совсем так. Аппарат Тимченко был не кинопроектором, а кинетоскопом, т. е. изображение в нём не транслировалось на экран, а увидеть его можно было, лишь посмотрев в специальный глазок–окуляр. Таким образом, кинетоскоп Тимченко не позволял проводить «массовые» киносеансы на экране. Ввиду этого назвать Тимченко «отцом кинематографа» не выходит, тем более что первый работающий кинетоскоп американский изобретатель Эдисон продемонстрировал ещё в 1891 году. Но если учесть, что в 1894-1896 годах Тимченко снял на Одесском ипподроме фильмы «Скачущие всадники» и «Метатели копья», его работа делает Одессу одной из колыбелей мирового кино.Отмечается, что роль Тимченко играет одесский актёр театра и кино, руководитель «Театра на Канатной» Александр Перуцкий.В основу сценария положен историко–биографический роман «Человек с Преображенской» полтавского писателя, историка украинского киноискусства Сергея Гавриленко. Сюжет разворачивается вокруг другого изобретения Тимченко — созданного им хронометра, который он подарил русскому императору.

В ленте также будут показаны исторические события, связанные с великой киноактрисой немого кино Верой Холодной, роль которой исполняет одесская актриса Нелли Нечаева.

Картина приурочена к столетию Одесской киностудии в 2019 году.

Фото: ТАЙМЕР

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