Корейская компания заинтересовалась строительством зернокомплекса в Черноморске

Представители корейской компании Posco Daewoo Corporation посетили морской порт Черноморск с официальным визитом и заявили о перспективности строительства здесь комплекса по перевалке зерновых грузов и продуктов их переработки.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

«Гости ознакомились с перспективами его развития, производственными мощностями и техническим оснащением, номенклатурой и логистикой грузов. Особый интерес у корейской стороны вызвала возможность развития второго терминала с использованием причалов № 7, 8, 9. Представители компании Posco Daewoo Corporation заинтересованы в сотрудничестве и рассматривают эту территорию как перспективную площадку для строительства комплекса по перевалке зерновых грузов и продуктов их переработки», — заявили в АМПУ.

Программа развития морского порта Черноморск предусматривает развитие мощностей 2-го терминала. На сегодняшний день Министерство инфраструктуры Украины ведёт работу по поиску потенциального инвестора.

Фото: АМПУ

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